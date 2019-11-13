法務部也派人出面收受台聯的陳情書。 （趙婉淳攝）

國民黨總統參選人韓國瑜遭爆購買7200萬北市南港豪宅，北檢昨接獲民眾檢舉列他字案追查。台聯今天上午赴法務部，期盼此案不該成為選舉口水戰，既然指證歷歷，請北檢、法務部改列偵字案調查。文宣部主任潘厚勳酸，韓國瑜和台肥當時前後任董事長鍾榮吉、李復興如西門慶與潘金蓮通姦，國民黨與檢調單位則幫忙蓋棉被。

韓國瑜豪宅爭議延燒，綠委林俊憲日前爆料韓妻李佳芬等「貴婦炒房團」找2名北市議員召開3次協調會，逼迫台肥急轉彎借貸13億元，昨北檢首長信箱接獲民眾來函檢舉，立即分他字案追查。

台聯不滿北檢態度怠慢，上午赴法務部召開記者會，希望北檢與法務部不要再裝睡，積極偵辦韓國瑜豪宅案。前立委、台聯組織部主任周倪安說，依據林俊憲指控，韓國瑜已違反背信罪、公司法、證交法、施壓關說，甚至貪汙治罪條例，依照刑事訴訟法規定，檢察官如果知道他有犯罪嫌疑，應該主動偵辦。

周倪安表示，林俊憲指控的人證、物證等，可能都在台肥內部，事發至今，台肥當時前後任董事長親民黨籍鍾榮吉、國民黨籍李復興都避不見面，只聽到農委會要求台肥一周內交出報告，除此之外都非常軟弱，試問檢調單位在等台肥湮滅證據嗎？

台聯文宣部主任潘厚勳嘲諷，看到韓國瑜台肥炒豪宅弊案，感覺韓和李復興、鍾榮吉的關係如同西門慶與潘金蓮通姦，而國民黨與檢調單位則幫忙蓋棉被，還看到4條腿。周倪安示警，國民黨及總統候選人若對此事不站出來說清楚講明白，可能會是另外一個興票案。

台聯動員組長黃錦庭說，房價高漲讓年輕人不願娶妻生子，已影響國安，當年前馬政府在民意壓力下繼出打房條例，不料韓國瑜夫婦與國營事業台肥卻忙著炒房，韓國瑜提學貸免息，一方面關心學生，另一方面炒房，說的是人情義理，做的卻是傷天害理。

(中時 )