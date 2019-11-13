美國一向積極關切台灣大選，有一說法認為美國支持人選才能當選總統，外界認為2020大選，美國支持現任總統蔡英文連任。成功大學政治系暨政治經濟學碩博士班教授兼主任周志杰認為，現在中美對彼此的戰略互疑加深，所以綠營的候選人就更會獲得美國的青睞。另外，美國知道蔡英文只敢在鳥籠裡面搞台獨，骨子裡要獨立，但是不敢真的獨；她聽美國的話，最多就是打嘴炮。

據《中評社》報導，兩岸與華人治理研究中心主任周志杰表示，過去的美國政府認為中美鬥而不破，那時候國民黨執政的價值，對中美來說都是很大的，因為國民黨真的可以扮演兩者台灣問題上一個穩定的角色。但現在中美對彼此的戰略互疑加深，所以綠營的候選人就更會獲得美國的青睞。另外，美國知道蔡英文只敢在鳥籠裡面搞台獨，不會像陳水扁一樣做出很冒進的動作，這也是美國支持她的原因。

周志杰說，現在美台之間的互動都是虛的。美國之所以會在這次大選中明顯支持蔡英文，也在於至少抓住了蔡英文說要維持台海的現狀。「美國知道蔡英文骨子裡要獨立，但是她不敢真的獨立；她聽美國的話，又不會像陳水扁一樣做出很冒進的動作，最多就是打嘴炮，在台灣搞內部的台獨，做一些小動作。」

周志杰強調，不管怎麼樣，蔡英文只敢在鳥籠裡面搞台獨，這是美國支持她的原因。

(中時電子報)