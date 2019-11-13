台中市議會13日進行教育文化業務質詢，市議員陳成添、謝明源、陳淑華、邱素貞均關心台中巨蛋遷址、北屯國民運動中心及足球園區等建設進度與預算。謝明源痛批說，北屯國民運動中心遷移多4億元，足球園區移址多5億元，花的全是納稅人的血汗錢，一點都不手軟。

台中市政府力拚賽事經濟，打造陽光運動城市，北屯國民運動中心遷址「文教7」用地，預計112年底前完工，滿足社區民眾需求；台中巨蛋遷回14期重劃區，將啟動規劃設計監造與專案管理，預計111年動工。另外，台中足球園區增加預算，參考亞洲足球聯盟標準，擴建硬體設備，符合國際賽事設計，將全力以赴，爭取中央核定後加速推動。

運動局長李昱叡表示，前市府原規劃於崇德段「文教7」用地興建台中巨蛋，但未考量到龐大車潮與人潮恐對當地交通造成衝擊，對此，市長盧秀燕上任後，規劃將北屯國民運動中心遷址於該地興建，鄰近台鐵松竹站及捷運舊社站，可滿足當地民眾需求。

李昱叡說，由於北屯人口急遽成長，人口28萬多人，占全市人口10％，是台中人口最多的行政區，北屯國民運動中心原預算規模僅有2億元，預算與需求不成比例，因此在盧市長指示下，明年已擴編為6億元，提升場館規模，預計111年動工，112年底前完工。

台中巨蛋遷回前市長胡志強規畫的14期重劃區「文中小六」用地，近74線快速道路及國道一號大雅交流道，前往火車站、高鐵等約需15公鐘車程，讓全國民眾往來台中更加便利，並有效疏散車潮與人潮，明年已編列相關預算，將啟動規劃設計監造與專案管理，預計111年動工。

李昱叡指出，足球園區遷至南屯文中小用地，預算增加主因為原規劃未使用國際競賽標準設計，盧市長上任後，參考亞洲足球聯盟的標準，由原ㄇ字型場館調整成口字型專用足球場，將原6,000席觀眾席提升成10,000席，符合國際賽事設計，未來獲中央核定後，將依據程序提出追加預算。

副市長楊瓊瓔也當場宣示，這三項重大工程，都是台中市民期待的方向，在盧市長極力推動下，市府一定全力以赴。

(中時 )