昨日香港社會第2日「三罷」行動堵塞各區交通，示威者與防暴警昨在中文大學爆發激烈衝突，到場斡旋的校長段崇智及前校長沈祖堯吸入催淚煙不適，亦有數十名示威者受傷。中大學生會會長蘇浚鋒今日（13日）在高等法院申請臨時禁制令，高等法院現正閉門處理相關申請，下午5時再開庭處理。

蘇浚鋒由資深大律師余若薇、公民黨楊岳橋及大律師譚俊傑等人代表，案件由法官陳嘉信審理。

明報報導，蘇浚鋒在庭外表示，他以會長的身分，向法庭申請禁制警方在沒搜查令、或未經校方批准、或不按警例的情況下，進入中大校園範圍；以及禁制警方在未經校方同意下，使用群眾管理武器。他形容，昨晚情況嚴峻，警方使用過千枚催淚彈等過度武力，破壞中大學生的校園生活，更危害校園安全，希望透過申請禁制令，禁止警方進一步傷害中大校園，使其尊重高等學府的學術自由。中大校方亦已知悉禁制令申請。

蘇浚鋒稱，據他了解，警方沒表明要搜查校園內的宿舍，但不斷「有意無意或故意走進中大範圍內」，形容警方昨日在沒示威者聚集的情況下，先進入夏鼎基運動場附近，令部分中大學生受到挑釁，責任在於警方。

蘇浚鋒又批評，警方在facebook上雖表明會撤離，惟仍不斷加派人手和水炮車到場，甚至對學生發射顏色水，完全違反其聲明內容，看不到警方打算和平處理事件的誠意，故現場示威者持續感到憤怒不無原因。

(中時 )