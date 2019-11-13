明年春節有7天連續假期，交通部民用航空局宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線，將提供3186架次，計25萬7740個座位數，並自11月26日下午6時起陸續開放訂位。

民航局提醒，今年訂票後開票截止規定和去年規定相同，旅客於統一訂位時間所訂之機位，應於訂位日起（含訂位當日）3日內完成開票。

明年春節假期自2020年1月23日至1月29日，共有7天假期，民航局規劃1月22日至2月2日為航空疏運期，共計12天。民航局指出，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

各航線運能方面，澎湖航線1516架次，計11萬4412個座位數；金門航線1490架次，計13萬1064個座位數；馬祖航線180架次，計1萬2264個座位數。3條離島航線共計提供3186架次，計25萬7740個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第二波加班機。

為利旅客規劃行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於11月26日、27日及28日下午6時到8時，開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票。網路訂票部分亦提供身心障礙者訂票服務，另民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5％營業稅。

民航局表示，此次春節假期尖峰時段，包括1月22日至1月27日台灣出發往離島方向，以及1月27日至2月2日離島出發回台灣方向。

民航局指出，尖峰日期及時段航班需求大，依往年經驗，離峰航班多仍有空位，民眾無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班。

(中時 )