美國之音今天報導，近來在香港議題上頻繁發聲力挺反送中抗議者的美國聯邦參議員喬許·霍利（Josh Hawley, R-MO）說，大陸的行為已經明白告訴世人，它的意圖是要成為地區霸權。台灣很可能是一個熱點，美國軍事計畫必須清楚讓北京知道，對台動武必定遭到抗拒，美國及其盟友將嚴防北京奪取台灣造成既定事實。

39歲密蘇里州共和黨籍參議員霍利是本（116）屆美國國會最年輕參議員，他12日在華府新美國安全中心（CNAS）就美國外交政策發表講話時做出上述表示。

報導稱，霍利認為，大陸在香港的作為對地區是一種警示，「中國試圖改變地區的權力平衡，其最終目標是改變國際體系的權力平衡，我們必須對此採取行動。」

他說，北京的意圖是要使所有人相信他們有能力施加力量，因此「所有人都應該向北京磕頭」，他認為人們尤其必須注意台灣，因為台灣很可能是一個熱點。美國的軍事規畫應該把台灣作為重點，正如川普政府的國家安全戰略所揭櫫一般，重要的是不能讓北京在台灣議題上造成「既定事實」(fait accompli)。

霍利說：「中國幾十年來都在研究我們的戰爭方式。他們知道由於在印太地區涉及的長遠距離，我們無法很快在戰區增兵。這是說的好聽一些，所以如果中國有辦法奪取台灣，而我們和我們的盟友卻無法在那裡干擾或阻擋它，那麼那將使這個情況成為一個既定事實。這必須是我們在所有希望防止的假想情況的規畫中最優先的事情，而且我們必須清楚表明，我們有能力防止它。」

不過霍利說，要達到這個目標，美國不能只靠自己，還有很多工作要做。美國必須改變在地區的軍事態勢，還要連結地區的同盟和夥伴，使這個網絡成為整體計畫的一部分。

他說，「必須清楚地讓北京知道，如果它企圖攻擊台灣，那將遭到美國和一整個盟國和夥伴組成的網絡抵禦，那會迫使……他們捲入一個非常巨大的戰役，而且國際社會將不會支持他們。我認為那將是我們軍事計畫的主要重點。」

霍利說，美國現在最重要的外交工作就是完善美國的同盟體系和夥伴關係，「這是可行的，我們可以做到，但我們有許多工作要做，一秒鐘都不能浪費。」

與此同時，美國福斯新聞報導，一艘美國軍艦12日經過台灣海峽，向北京發出訊號。這是美國海軍軍艦今年第9次穿越台灣海峽。

(中時 )