國民黨不分區立委初擬名單出爐，黨主席吳敦義自列第8名的安全名單。中央委員連勝文下午將開記者會表達看法，連的幕僚說，連勝文認為這件事會留下歷史紀錄，名單裡不見弱勢、社福、青年等人才，令人失望，對國民黨大選會有不利影響。

至於吳自列第8名，幕僚說，連勝文曾表達，他非常肯定吳的能力及歷練，若別人提名吳，的確是好棋；別人推薦吳列不分區，他沒意見；吳排第幾名，社會自有公評；不過吳是黨主席又是提名小組召集人，若自己提名自己，外界會認為以私害公，觀感不佳。

連勝文11日接受媒體訪問，提到吳敦義是否列不分區安全名單一事說，以吳的歷練及能力，「若是別人提名吳敦義，的確是好棋，但提名權在吳手中，才引起各方不同意見」，若國民黨最後提出的名單，對社會上不是嶄新面貌或破釜沈舟，就會讓人質疑。

連戰本月8日舉辦「英雄宴」，事後有綠媒及偏綠名嘴指該場活動，是連戰為連勝文競選黨主席鋪略。連勝文受訪時說，那種說法是要移轉或模糊焦點，綠營名嘴要見縫插針、搬弄是非，證明邏輯或頭腦不好。

他說，那場活動的重點是支持韓國瑜，若因他對黨內不分區立委名單有意見，就代表他要搶黨主席，「那我就應該表示支持吳主席擔任不分區名單第一名」，但這種作法要害吳敦義，陷其於不義；或他要在關鍵時刻保持沉默，不得已需面對媒體時才講官話「高來高去」，但是「這種不就是典型政客的做法」？

連勝文說，他本來就認為不分區名單，要有專業人士、年輕的新面孔，也要有具經驗的人，認同必須考慮資深立委來建立制度，因此「如果是別人提名吳敦義，那真的是好棋，但問題是提名權在吳敦義手中，就會引起各方不同意見」。

連勝文強調，吳的經驗絕無問題，不過不分區名單要對社會展現嶄新面貌或破釜沈舟的決心，若不是，就會讓人質疑。國民黨要注意，不分區訴求的對象，並非行使同意權的210位中央委員，真正要說服的對象是2300萬選民，只要名單是嶄新面貌、破釜沈舟，大家一定支持，名單就算不加分，但只要不會扣分，對大家都很好。

(中時 )