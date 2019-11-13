麥寮六輕廠區台塑化煉製一廠12日下午因拆卸壓力錶過程發生氣體洩漏引發火災，縣長張麗善13日舉行記者會表示，發生火災時縣府一通電話、一張公文都未接獲六輕通知，只收到一通簡訊，感到遺憾，地方有責無權，呼籲中央盡速成立國家級災害應變中心。

張麗善表示，12日得知六輕又發生火災，心情很沉重，今年四月七日才發生過爆炸，十月、十一月又發生兩次火災。

張麗善說，四月七日爆炸發生後，要求台塑六輕進行管線更新，目前為止已完成七至八成，這次火災的元兇是設械設備元件，整個六輕廠區多多達220萬個元件。

張麗善指出，縣府有責無權從這次事件明顯可見，廠區可在8小時內通報，因而第一時間縣府完全未接獲電話、公文通報，僅用手機簡訊通報，內容也避重就輕，她屢次呼籲中央成立國家級防災中心，但中央一再推諉。

她呼籲，勞動部職安署中區職業安全衛生中心要求事故場域勒令停工，雲林長庚醫院設置燒燙傷中心，中央體恤地方政府的困難，盡速成立國家級災害應變中心，保護雲林鄉親生命財產安全。

(中時 )