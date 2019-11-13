民眾檢舉韓國瑜豪宅案 檢：分他案釐清 12:162019/11/13 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北地檢署(陳志賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對韓國瑜豪宅案，台北地檢署今早以新聞稿表示，本案是林姓民眾本月7日向北檢檢察長信箱檢舉後，北檢研考科11日回覆林男「已收案辦理」後，簽分他案查明釐清。 北檢表示，本案係林姓民眾11月7日透過北檢檢察長信箱檢舉「台肥相關高層背信、相關人員偽造文書……」，經北檢研考科於11日以電子郵件回覆「本署已收案辦理」，北檢依法分他案辦理，查明檢舉事項有無犯罪嫌疑。 北檢表示，北檢未向媒體提供任何消息，嚴守偵查不公開原則，籲請外界勿做無謂之揣測或渲染。 (中時 ) #北檢 #檢舉 #民眾 #11 #信箱 也許您會感興趣 推薦閱讀 HAPPY GO攜手八大電商 雙11點數狂飆11倍 04:152019/11/09 消費 《電子商務》Pi拍錢包聯手麥當勞，搶攻雙11商機 16:312019/11/09 財經 雙11就要調好鬧鐘開搶！ 蝦皮購物0時搶iPhone、半價Yamaha機車 15:062019/11/11 消費 只花17分6秒 阿里雙11銷售額超2014年 02:552019/11/11 財經 陸天貓雙11台灣展現買氣 08:412019/11/11 兩岸 天貓雙11 17分鐘GMV破2014年單日總量 08:412019/11/11 兩岸 大陸天貓雙11 香港美國買氣夯 08:412019/11/11 兩岸 2019天貓雙11 首分鐘GMV破65億元 08:412019/11/11 兩岸 《基金》雙11購物節助威，陸消費股樂翻天 09:432019/11/11 財經 momo《雙11超狂購物節》業績10分鐘破億、較平日成長20倍 12:362019/11/11 財經 社會熱門新聞 元祖少東外遇黑松小三 激吻吟叫「老公」片曝光 - 社會 費玉清對謝金燕的一則笑話…點出學姐喜歡的男友特質 - 社會 已羨慕！學姐新男友遭爆 曾交往台版波多野結衣 - 社會 民眾檢舉韓國瑜豪宅案 檢：分他案釐清 - 社會 OL控男網友性侵 一細節...檢不起訴了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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