針對韓國瑜豪宅案，台北地檢署今早以新聞稿表示，本案是林姓民眾本月7日向北檢檢察長信箱檢舉後，北檢研考科11日回覆林男「已收案辦理」後，簽分他案查明釐清。

北檢表示，本案係林姓民眾11月7日透過北檢檢察長信箱檢舉「台肥相關高層背信、相關人員偽造文書……」，經北檢研考科於11日以電子郵件回覆「本署已收案辦理」，北檢依法分他案辦理，查明檢舉事項有無犯罪嫌疑。

北檢表示，北檢未向媒體提供任何消息，嚴守偵查不公開原則，籲請外界勿做無謂之揣測或渲染。

(中時 )