時代力量不分區名單昨天出爐，包括環保運動人士陳椒華、前主席邱顯智、小燈泡媽媽王婉諭、立委黃國昌等12人，時力今天舉行不分區立委參選人介紹記者會，直到最後一刻才點頭答應的王婉諭表示，為避免悲劇一再重演，在司改的路上除了讓聲音被外界聽到，也希望司改相關議題未來推動能更有力量，別讓許多決議落實仍遙遙無期。

時力不分區立委名單排序如下，陳椒華、邱顯智、王婉諭、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、陳永興、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞，橫跨律師、科技、醫界、藥界等領域。

談起時力徵詢不分區立委過程，王婉諭說，原本非常猶豫，因為生活重心都在家庭，但先生非常支持及鼓勵，他認為如果可以做得更好，為何不去試試看，因此經過思考討論決定接受不分區立委提名，希望進一步守護台灣價值。

王婉諭表示，身為犯罪被害人家屬，至今還走在司法路上，體會到司法與人民距離多遙遠，犯罪被害人在司法地位薄弱，大多數司法無法給予協助，甚至給予無法承受的二次打擊，期待被害人在司法保護提升，包括訴訟、參與、諮詢等權利健全，期待對被害者及家屬可以得到尊重，也讓民眾對司法重拾信心。

除推動司法保護外，王婉諭也在乎社會安全網的健全，不是單靠社福、衛福的力量，而是需要更多人同心協力，在小燈泡二審過程中，透過司法努力試圖探究犯罪人生命史，發現政府應該建立重大犯罪研究資料庫，落實社會安全網建議；此外，王婉諭也關心孩子的教育，改善台灣教育及育兒環境，培育未來人才，協助產業轉型與新創產業，讓台灣的人才及產業技術與國際接軌。

(中時 )