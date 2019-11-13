香港中文大學昨晚爆發激烈的衝突事件，警方多次施放催淚彈驅散，示威者則投擲汽油彈還擊，校園一片火海如戰場。14間大專院校學生會其後發表聯合聲明批評警方做法，又指「一方有難，八方支援」，呼籲各校同學繼續抗爭，並以一切方式支援中大同窗，強調會與中大共存亡。

聲明批評警方無理強攻中大校園，學生頑強抵抗，誓死保衛家園，而當權者依舊無視學生訴求，形容校方任由警方重演六四事件。聲明又強調絕不坐視不理，活於平行時空，「誓與中大共存亡」，並呼籲各校同學繼續抗爭，並以一切方式支援中大學生。

聯署的包括香港中文大學學生會、香港城市大學學生會、香港知專設計學院及專業教育學院（李惠利）學生會、明愛專上學院及明愛白英奇專業學校聯合學生會、香港珠海學院學生會臨時行政委員會、香港教育大學學生會、香港恒生大學學生會、香港演藝學院學生會、香港浸會大學學生會、香港理工大學學生會、香港科技大學學生會、香港大學學生會、香港公開大學學生會，香港樹仁大學學生會。

(中時 )