空軍參謀長劉任遠說，只要立法院通過F-16V戰機特別預算，馬上就會和美簽署發價書，預訂時間是在下個月。至於F-16V的維修費，劉致遠說，如算全壽期，以25年計算，大概約940億元。

另我有參與F-16V研發，其他國家採購就要分攤，而我方能拿到多少，劉任遠說，還不知道，美方還沒說。但劉任遠強調，將來拿到分攤的研發費，都要交還給政府。

另國防部長嚴德發說，大陸戰機每年在台海的海戰巡，約有2000架次。

(中時 )