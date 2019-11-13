空軍證實：若F-16V預算通過 預計下月簽發價書 13:212019/11/13 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部長嚴德（左），空軍參謀長劉任遠（右）在立法院備詢。呂昭隆攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 空軍參謀長劉任遠說，只要立法院通過F-16V戰機特別預算，馬上就會和美簽署發價書，預訂時間是在下個月。至於F-16V的維修費，劉致遠說，如算全壽期，以25年計算，大概約940億元。 另我有參與F-16V研發，其他國家採購就要分攤，而我方能拿到多少，劉任遠說，還不知道，美方還沒說。但劉任遠強調，將來拿到分攤的研發費，都要交還給政府。 另國防部長嚴德發說，大陸戰機每年在台海的海戰巡，約有2000架次。 (中時 ) #戰機 #空軍 #研發 #預訂 #國防部長 也許您會感興趣 推薦閱讀 美F35單挑颱風戰機落敗 陸媒：遇殲20會敗更慘 22:312019/11/11 軍事 為何買F-16V？國防部報告曝光 14:532019/11/12 軍事 轟-6N助攻 陸空軍全球第3 04:092019/11/13 焦點新聞 解放軍開放自信 大展陸崛起 04:092019/11/13 焦點新聞 我購F-16V 彌補空軍戰力間隙 04:092019/11/13 焦點新聞 台空軍曾失之交臂 經典F4幽靈機即將全數退役 03:022019/11/13 軍事 嚴德發：新戰機成軍後 雙方戰機數量約2比1 10:142019/11/13 軍事 大錯特錯！澳坦承不該倉促買F-35 10:292019/11/13 軍事 F-16V維持保養費 25年需940億 10:392019/11/13 政治 採購F-16V戰機特別預算今通過 只刪一千萬 13:202019/11/13 軍事 軍事熱門新聞 大錯特錯！澳坦承不該倉促買F-35 - 軍事 台空軍曾失之交臂 經典F4幽靈機即將全數退役 - 軍事 日本航自F-4幽靈戰機將退役 結束48年歷史 - 軍事 競標者紛落跑 這國可能不得不買F35 - 軍事 受不了F-35！ 附近美居民快崩潰 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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