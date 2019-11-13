民進黨立委管碧玲、趙天麟、王定宇、林靜儀今日上午於立法院民進黨團辦公室召開記者會表示，今日有媒體揭露國民黨總統提名人韓國瑜夫婦與親密友人高美蘭等人組成貴婦團，購買南港、內湖等豪宅，不僅戳破自稱的庶民形象，而為什麼可以貸款到這麼多錢，也請韓國瑜親自說明。

近日有媒體報導韓國瑜夫人李佳芬、李佳芬閨密高美蘭(現為高雄市觀傳局主秘)、趙東洲夫婦及仰德扶輪社前社長曹綺年等人，組成貴婦購屋團，在2011年購買了南港無雙(即日升月恆)預售屋、內湖行善路的新潤峰哲工業宅。因高美蘭夫婦熟悉房地產消息、曹綺年有金融理財背景，因此和韓國瑜夫婦組成炒房鐵三角，一起投資買房。後來因馬英九政府打房，導致南港豪宅的房貸出了問題，因此炒房團曾透過台北市議員介入，向台肥借貸2成房貸，金額約1400多萬。

王定宇表示，買賣房屋和貸款是個人權利。但韓國瑜要選總統，他的財務狀況應該放大檢視。而韓國瑜炒房又關說借貸這件事，相關單位也要對台肥啟動調查。

王定宇指出，根據民進黨立委林俊憲日前所提出的證據，按照合約台肥就是不該出借2成貸款給韓國瑜等人。王定宇表示，這並非通案，而是個案。

王定宇說，媒體提到的新潤峰哲炒房案，有曹綺年、高美蘭等人，還有一位李姓買主，這個李姓買主是不是韓國瑜夫人李佳芬？請韓陣營說清楚。

趙天麟表示，貴婦炒房團的核心是高美蘭，而高美蘭身為高雄市觀傳局主秘，在事件爆發後，就開始神隱。近日民進黨高雄市議員康裕成多次要求高美蘭到議會備詢說明，但高美蘭不斷請假，請到十八號。趙天麟指出，高美蘭以處理觀傳局業務為由，現在跑到日本避風頭。趙天麟說，據了解，李佳芬現在人也在日本，趙天麟質疑，難道兩人是跑去日本串供嗎？

林靜儀指出，韓國瑜就任高雄市長即將滿一年，但韓國瑜所說的每一句承諾都是謊言。韓國瑜堅稱自己是庶民，但其實是「墅民」。林靜儀指出，韓國瑜到現在還說不清楚，到底為什麼可以用低廉的價格向台糖租地辦維多利亞學校，為什麼可以向台肥貸款買7200萬的豪宅，為什麼可以讓自己的親信高美蘭當官。

王定宇表示，韓國瑜們一直躲起來不回應，是不是「武大郎掉糞坑，開不了口？」王定宇說，從維多利亞學校的土地、南港豪宅、內湖豪宅，背後金流等等問題，有沒有炒房，是不是關說借貸？請韓國瑜親自出面說明。

(中時 )