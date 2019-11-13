不少天氣濕熱的地區都喜吃辣，以幫助排汗，維持身體代謝。據《英國醫學期刊》的研究指出，吃辣死亡風險降了14％。不過要吃新鮮辣椒才有這功效，因為新鮮辣椒富含多種維生素，能增強免疫力，但辣椒醬等加工產品，則添加過多的鹽與油，反而給身體造成負擔。

台灣屬於副熱帶氣候，天氣經常又濕又熱，天氣一熱，民眾又愛喝高糖的手搖飲降溫，其實這習慣會讓身體代謝變慢。據《HEHO》報導，中醫師公會的常務理事陳旺全表示，在中醫的觀點，吃太多糖會導致新陳代謝變慢，天氣濕熱會讓體內濕氣變重，此時可吃微辣來刺激腸胃血液循環，讓體內去濕。

除去中醫的觀點，自90年代起，就有很多西方醫學的研究都提出，正確吃辣對身體有益的觀點。據《英國醫學期刊》2015年的研究指出，常吃辣的人較少吃辣的人來說，死亡風險降了14％。而2019年一則美國研究也顯示，辣椒素可阻止肺癌轉移，未來也許能和化療並用，成為癌細胞轉移療法的一環。

但要吃對辣椒才有這功效，如果都是吃辣椒油或辣椒醬，因為重油重鹹反而對身體不好。而新鮮辣椒富含維生素B、C和胡蘿蔔素等營養，有助於增強免疫力，但這些營養素卻不耐熱，煮熟便會消失，所以要吃辣還是吃新鮮的好！此外要注意，每個人對辣的接受能力不同，若攝取過量或是吃太辣，反而會傷害腸胃喔！

(中時電子報)