香港反送中示威歷經數月仍無平息跡象，不僅抗議群眾與警方皆傳有人受重傷，現連外國遊客也遭潑及！日本外務大臣茂木敏表示，已確認一名日籍男子11日在香港抗議中受傷，而據港媒指出，這名日遊客是在旺角拍照時被誤認為是大陸人而遭毆打，頭部受傷流血。

日本外務大臣茂木敏表示，已確認一名日籍男子11日在香港抗議中受傷，而港媒指出這名日遊客是被誤認為大陸人而遭毆打。

據港媒《星島日報》報導，在香港11日「大三罷」（罷工、罷課、罷市）當天，一名日籍遊客旺角彌敦道近亞皆老街交界拍攝港示威群眾堵路，遭人懷疑他拍攝示威者面容，示威群眾將其包圍並質問，該名日遊客頻頻用英文喊「sorry」，但突有人罵他是大陸人，起哄向他揮拳痛毆、又以硬物襲擊，但在義務急救員上前解圍後，發現該名男子說日語，相信為日本遊客。

據日媒《NHK》及《產經新聞》報導，日本外務大臣茂木敏12日表示，一名50多歲的日國民在11日港示威期間受傷，該名日男在送到醫院治療後，現在已出院，沒有生命危險。外務省官員表示，該名男子當時在香港出差，經過示威現場因被誤認為攝影師才被毆打，而日駐港總領事館正在了解當時詳細情況。日方領事館同時呼籲日本在港居民或遊客，避免用手機拍攝示威現場。

此外，針對近日港抗議局勢新一波升高，美參議員希望盡快通過支持香港民主的《香港法案》。美國聯邦參議院外交委員會主席、共和黨籍的里契（Jim Risch）與同黨的聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）將會晤參院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell），討論表決香港人權與民主法案的可能時程。而歐盟也呼籲參與其中的各方展現自制，敦促「全面著手調查暴力活動、動用武力，以及抗議源頭」。

(中時電子報)