38歲蔡姓男子涉嫌偷車，本月7日被蘆洲警方發現於桃園路邊更換贓車車牌，蔡男不願就逮駕車衝撞員警，胡姓員警連開12槍反擊，蔡男仍強行駕車逃逸。警方表示，11日晚間11時許於桃園市逮捕蔡男，並查扣安非他命等證物，訊後依竊盜、偽造文書、妨害公務、殺人未遂及毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。

據了解，警員胡景棠7日上午11時許調查民眾轎車失竊案，意外發現蔡嫌在路邊替贓車更換車牌，警方上前欲逮捕時，蔡嫌竟駕車衝撞員警，所幸只造成警用車輛毀損；胡警見狀對空連開2槍後，再朝蔡嫌轎車連開10槍，但蔡嫌仍強行逃脫。

警方表示，專案小組於11日晚間11時許於桃園市桃園區永樂街逮捕蔡嫌，並在他身上查獲安非他命、吸食器以及偷竊作案工具，訊後將蔡男依竊盜、偽造文書、妨害公務、殺人未遂及毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。

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(中時 )