國民黨不分區立委名單出爐，確定提名34位，前警大教授葉毓蘭列首位，黨主席吳敦義則自列第8名。這份名單曝光後，包括國民黨台北市議員羅智強、游淑慧，親藍名嘴黃暐瀚等人都直言「爛透了」，網路更是罵聲隆隆，PTT網友直呼：偉哉白海豚！

國民黨不分區立委提名審核委員會昨（12日）下午召開會議，討論不分區成員與排序，提出一份34人名單，安全名單依序為：葉毓蘭、曾銘宗、李貴敏、吳斯懷、鄭麗文、林文瑞、李玉嬋、吳敦義、廖婉汝、陳以信、車宜靜、謝龍介、溫玉霞、翁重鈞、張育美、江岷欽。

名單曝光後，可說罵聲一片，PTT網友紛紛表示「吳敦義以後的不用看 吳敦義以前的看不下去...偉哉 白海豚」、「夢幻名單出爐!國民黨果然從不讓選民失望」、「真的蠻爛的 分贓大會」、「剛吃完早餐差點吐出來」、「這名單太美我不敢看」。

(中時電子報)