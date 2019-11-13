蔡英文總統日前出席全國醫師後援會誓師活動時，點名在場有無北榮醫師，今在立院引起委員王育敏詢質，認為以總統高度如此點名，造成醫界心理壓力，引發寒蟬效應，是政治干擾。

衛福部長陳時中緩頰表示，蔡總統當天是想念北榮醫師。王育敏進一步追問，接下來如果有護理界後援活動，蔡總統還要再點名嗎？陳時中說：「再怎麼想念，也不能公開說了。」

(中時 )