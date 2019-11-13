醫師後援會蔡總統點名北榮 陳時中：是想念北榮 13:272019/11/13 中時 張鎧乙 、 魏怡嘉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統日前出席2020連任全國醫師後援會大誓師時，詢問現場「有沒有榮總醫師？」，不見有人舉手就打趣表示「那榮總我就記下來了」，引發全場大笑，國民黨立委王育敏13日在立法院社福及衛環委員會時批評此舉不恰當，並詢問衛福部長陳時中（左）的看法，陳則回應：「我覺得她非常想念榮總的醫師！」。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統日前出席全國醫師後援會誓師活動時，點名在場有無北榮醫師，今在立院引起委員王育敏詢質，認為以總統高度如此點名，造成醫界心理壓力，引發寒蟬效應，是政治干擾。 衛福部長陳時中緩頰表示，蔡總統當天是想念北榮醫師。王育敏進一步追問，接下來如果有護理界後援活動，蔡總統還要再點名嗎？陳時中說：「再怎麼想念，也不能公開說了。」 (中時 ) #醫師 #蔡總統 #活動 #王育敏 #後援會 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡總統的大「絕」招 04:092019/11/09 論壇廣場 小英板橋拚選舉 經濟成長率四小龍第一 11:392019/11/09 政治 全國醫師後援會成立 蔡當場點名這家醫院沒來 15:072019/11/09 政治 出席醫師節慶祝大會 蔡總統：政府醫界合作、守護國民健康跟幸福 18:022019/11/09 政治 桃園榮民社團成立後援會 吳敦義：讓民進黨下架 11:492019/11/10 政治 江永昌中和競總成立 小英：2020年讓世界看見台灣選擇 21:212019/11/10 政治 後頭厝挺韓國瑜 今成立後援會 04:102019/11/11 地方新聞 韓屏東婦女後援會成立 姊妹喊變天 13:372019/11/11 政治 韓國瑜後頭厝後援會 唱出「西螺七嵌」精神 22:332019/11/11 政治 醫師後援會蔡總統點名北榮 陳時中：是想念北榮 11:202019/11/13 生活 生活熱門新聞 千萬別這樣充電！恐殺光電池壽命 - 生活 好市多這一幕 她傻眼嘆看透人性… - 生活 葉匡時為這事大讚小英 但下句話…眾卻笑翻 - 生活 逛淡水見裸背妹！狂露大奶酥 真面目曝光 - 生活 「肛交說」惹議 學者批教育部搞不清楚狀況 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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