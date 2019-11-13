為彌補托育補助空窗，明年1月起，2至3歲幼兒由準公共保母或準公共托嬰中心來帶，家長每月可獲6千元補助，扣除原先教育部已編列的公托補助，尚需6.11億元，立委今質詢，預自完全沒有編，動用第二預備金也來不及，錢從何來？衛福部長陳時中表示，會由少子化結餘款及向主計處爭取，顯示這筆錢還未到位，另亦傳出，對於這筆要放在衛福部及教育部，兩部門已出現意見不合。

「托育準公共化」政策今年8月1日全國統一上路，2歲以下幼兒送托準公共化保母或準公共托嬰中心每月可領衛福部6千元托育補助、2至5歲則由教育部推動平價教保服務，但國內2至3歲幼兒要進公幼2歲專班名常難 ，家長只能繼續送托保母，或送貴森森的私幼，但變成每月僅能領2500元育兒津貼，一下子少3千5百元，形同「被國家棄養」。

為了彌補托育補助空窗，本月7日蔡總統在上午宣佈滿2歲幼兒未送公托每月一樣可有6千元補助，當天下午，衛福部與教育部共同召開記者會，延長2歲托育補助及教育部增設2歲專班經費，109年共要12.89億元、110年要15.69億元、111年要19.36億元、112年要20.38億元。

立法院衛環委員會立委王育敏質詢，錢都不知道在哪裏，政府就政策大撒幣，新增的6.11億元今年預算根本沒有編，財源從何而來？陳時中表示，今年少子化政策共編了100多億元，會從中撙節，還有一些預備金，同時也會向主計處爭取，且補助空窗這個問題，衛福部也有接到外界反應，一直都有在研議，不是因為選擇才倉促端出。

據指出，未來若這筆錢著落後，要放在衛福部或教育部，兩部出現不同意見，陳時中表示，2至3歲幼兒這一部分，既然有整合，放在一起是比較好了的，至於要放在衛福部或是教育部，政府是一體的，有利政策執行比較重要。

(中時 )