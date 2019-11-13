基隆市議會民進黨黨團13日上午召開記者會，對國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉在基隆共有156筆土地表示質疑，宋瑋莉對此發出回應，她反控民進黨操家滅族。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市議會民進黨黨團13日上午召開記者會，對國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉在基隆共有156筆土地表示質疑，宋瑋莉對此發出回應，她反控民進黨操家滅族。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市議會民進黨黨團13日上午召開記者會，對國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉在基隆共有156筆土地表示質疑，宋瑋莉對此發出回應，她反控民進黨操家滅族。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市議會民進黨黨團13日上午召開記者會，對國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉在基隆共有156筆土地表示質疑，宋瑋莉對此發出回應，她反控民進黨操家滅族。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市議會民進黨黨團13日上午召開記者會，對國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉在基隆共有156筆土地表示質疑，更稱她是基隆地王，還酸宋瑋莉記得要在30日前繳交地價稅。宋瑋莉對此發出回應，她反控民進黨操家滅族，讓她的家人受害，並指出，這156筆土地，每一張權狀，都是繼承而來的，她說「繼承有罪了嗎？我現在很怕被綁架，心生畏懼，警察局長要派兩名隨扈來保護。」

宋瑋莉表示，自家的156筆土地每一年都有做合法的申報，可是對首在選舉將至的時候才來查，而民進黨如此帶風向，這是無聊的口水仗，並且她強調「希望蔡適應向家人鄭重道歉。」

宋瑋莉更接著談到，從市長林右昌市政總質詢的口頭可以了解正討論中的潛艦產業園區政策，很可能只是未來將研擬的草案而已；並沒有任何的計畫簽准與簽約、就對媒體放出假消息，她厲聲控訴蔡適應造謠抹黑宋瑋莉是地產王，讓她的家人都受到嚴重的生命危險；她更指出，這樣已造成她的家人們生活方面受到很大的壓力，而現在治安那麼差，如果家人們因此被綁架，她試問民進黨團出來開記者會的這些人，誰能負擔後果。

爭取連任的民進黨立委蔡適應上星期召開記者會，指宋瑋莉是基隆地產王，在基隆擁有156塊土地與購買7200萬元豪宅的國民黨總統參選人韓國瑜的組合是「貴族結盟」。他指出，宋、韓的參選就是為了要守護他們的「獲利模式」、維護他們的「既得利益」。

對此，宋瑋莉說到，她從政以來財產從沒不合理的暴增，但她強烈呼籲，民意代表的本質不是政爭時的打手，是要替人民福祉、民生問題積極發聲、爭取。她稱，如果選戰變了調，成了選舉抹黑的手，這樣將會枉費基隆市民對他們的信任。

(中時 )