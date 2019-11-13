PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨不分區立委提名審核委員會12日召開會議，目前確定推派前警大教授葉毓蘭列不分區第1名，黨主席吳敦義則自列第8名。各界對吳的名次非常不滿，種種批評蜂擁而至；網友整理出不分區立委年齡，放眼望去幾乎都超過60歲，最年輕者43歲，最年長者更達71歲，遭酸根本是「千歲宴」。

網友在PTT論壇發文《國民黨不分區立委參選名單年齡》，寫道：

1.葉毓蘭（亞洲警察學會祕書長、警大前教授） 1958年2月27日 61歲

2.曾銘宗（國民黨政策會前執行長、黨團總召、立委、金管會前主委） 1959年1月22日 60歲

3.李貴敏（律師、前立委） 1959年12月11日59歲

4.吳斯懷（反年改團體「八百壯士」副指揮官、陸軍前中將副司令） 1952年 66歲

5.鄭麗文（行政院前發言人、前立委） 1969年11月12日 50歲

6.林文瑞（中常委、雲林農田水利會長） 1959年 60歲

7.李玉嬋（台北護理健康大學人類發展與健康學院院長） 1983年念大學 54歲

8.吳敦義（國民黨主席、前副總統、行政院前院長、立委、高雄市前市長） 1948年1月30日 71歲

9.廖婉汝（屏東縣黨部主委、前立委） 1960年1月27日 59歲

10.陳以信（總統府前發言人） 1972年 47歲

11.車宜靜（救國團主任葛永光妻子） 不明

12.謝龍介（台南市黨部主委） 1961年10月3日 58歲

13.溫玉霞（世界台商會名譽總會長、台商） 1952年 67歲

14.翁重鈞（前立委） 1955年5月31日 64歲

15.張育美（中常委、天成醫療體系董事長、客家系統） 1957年5月12日 62歲

16.江岷欽（實踐大學企管系講座教授） 1958年3月3日 61歲

17.吳怡玎（中常委吳陳瓊秋與前立委吳光訓之女） 不明

18.李德維（中常委） 1969年9月1日 50歲

19.王桂芸（台北榮總護理部主任） 1952年10月12日 67歲

20.曾文培（中常委） 不明

21.牛春茹（黃國園黨部副主委、桃園新住民文化交流協會理事長、陸配） 不明

22.范成連（中常委、國民黨客委會主委、世界客屬總會理事長） 不明

23.侯佳齡（中常委） 1975年8月5日 44歲

24.耿繼文（警政署督察室前主任） 68歲

25.李惠蘭（台北市學校教育產業工會理事長） 51歲（推算）

26.張智倫（前立委張慶忠之子） 不明

27.邱素蘭（會計師） 1954年2月8日 65歲

28.王裕文（台北企業總工會理事長、台灣勞工總工會理事長） 1969年7月22日 50歲

29.史雪燕（中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長、首位參選公職陸配） 1976年7月17日 43歲

30.林有志（組發會副主委、行政院東部聯合服務中心前副執行長） 1967年2月2日 52歲

31.許謹如（廣播媒體人、屏東縣前議員許昌賢之女） 1971年12月29日 48歲

32.蔡明忠（中華民國醫師公會全國聯合會前秘書長） 不明

33.黃璉華（中國醫藥大學護理系教授、台大護理系榮譽教授） 不明

34.連元章（世界華商經貿聯誼總會創會會長、台商） 1954年7月25日 65歲

發文網友進一步表示：「有些查不到，查到的，目前43歲最年輕，71歲最年長。不跑平均年齡了……大家自己參考……許毓仁再見！」

文章一出，迴響熱烈。有人直言：「千歲宴。」其他網友則紛紛回應：「50歲的連勝文是國民黨的年輕人，這句話真的不是開玩笑的」、「也難怪，勝文在黨內自居年輕人」、「KMT就是這種黨，逆風沒人要承擔，去年意外大贏，今年馬上一堆人來分贓」、「你要不要做做民進黨的？應該也差不多」、「朱立倫上屆還有許毓仁、林麗蟬不到40歲的排在前面」。

(中時電子報)