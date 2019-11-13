基隆立委「5腳督」參選爆炸，親民黨主席宋楚瑜今宣布投入總統選舉並公布副手，親民黨基隆議員莊錦田今在市政總質詢，自爆向宋毛遂自薦盼爭取中央民代為市民服務，若成真，將可望接棒劉文雄2萬票實力，選情投入震撼彈。

莊錦田表示，他今早向宋楚瑜說，若宋參選總統，他希望自告奮勇擔任中央民代或擔任政務官為基隆服務；莊坦言，人往高處爬，是人之常情，他不諱言也想到中央服務，他也要市長林右昌表態，若有機會被民進黨提拔，會不會到中央服務﹖替基隆爭取更多建設。

林右昌表示，過去就有在中央府院服務經驗，強調把市長做好比較重要，將成績做出來，報答市民支持，任內讓基隆蛻變是他對選民的承諾，對於莊錦田繼續追問會不會「做好做滿」，林右昌說，會做對基隆最好的事情，目前沒有其他想法。

3年前基隆立委選舉，已故立委劉文雄代表親民黨囊括2萬多票，成功拉下空降參選的前台北市長郝龍斌，民進黨蔡適應驚險當選立委，這次蔡力拼連任，國民黨則推出前議長、現任議員宋瑋莉披掛挑戰，此外還有三名議員也表態參選，選情激烈。

包括本屆立委拿下近2萬票的市議會「猛將」楊石城，代表國會政黨聯盟捲土重來，民進黨創黨元老、前議員陳志成則披上台灣維新黨戰袍、去年基隆市議員最高票的張耿輝則以無黨籍參選，莊錦田若能順利代表親民黨參選，6名戰將大亂鬥，選情將更撲朔迷離。

(中時 )