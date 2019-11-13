一中停車場興建一案可能有解！原台中一中操場翻新暨地下停車場工程計畫，引爆學生家長怒火，爭議延燒多時。台中市議員陳文政今天在議會向市府提出解方，「停車的問題交給中科大，操場翻修的經費交給市政府」。陳文政盼以雙贏的做法，還給一中師生一個安靜的教學空間。

台中一中校方過去因短少操場修繕經費，欲申請前瞻計畫補助，未料前瞻計畫竟只有補助「停車場」，校方迫於經費爭取考量，擬將操場修繕工程結合地下停車場興建，引爆學生家長怒火。

今日市議會進行教育文化委員會業務質詢。市議員陳文政指出，該事件原因，係一中原隸屬國立，有教育部這個「富爸爸」，林佳龍時代未審慎考量就改隸為市立；台中市教育局本來就是「窮爸爸」，這下不但讓一中教育資源從「天龍國」變「路邊攤」，改隸市立的17所高中職也開始排擠原台中市國中小的經費，造成教育均貧的現象。

陳文政在議場拿出中科大欲申請停車場興建的計畫書，表示「中科大緊離一中一條街，更適合蓋停車場，而且校方有意願興建，市府何不成人之美？」並表示，此建議可能就是解決一中停車場爭議的關鍵。

陳文政強調，一中等高中職學生在校時間長，長時間的施工勢必影響學習品質；而大學生課程時間彈性，且中科大過去就有向體院借過運動場地的經驗，中科大若有意願爭取興建停車場，市府站在商圈發展的角度，應全力協助。

陳文政要求教育局，再窮也不能窮孩子，應考慮提高操場、校舍整修的經費，並表示除了一中外，自己選區多個國中小也苦等經費好幾年。一中停車場爭議的起因就是「僧多粥少」，希望教育局要拿出辦法，不要讓全台中的學生在老舊的環境下成長，還被迫要「買停車場送操場」。

(中時 )