大甲溪畔的石岡土牛運動公園新建滑輪溜冰運動場，去年11月動土，原預定今年4月完工，因驗收發現鋪面嚴重脫落，包商2度改善無效，政風處已介入調查，設計單位正研討改善方案。市議員王朝坤今天質詢時，痛批市府還付25％工程款，顯見市府對公共工程未盡把關之責！

王朝坤指出，土牛運動公園滑輪溜冰運動場蓋到現在，根本還沒啟用，居然開始縫縫補補，鋪面到處都是補丁痕跡；發現疑施工品質不佳，包商挖除部分瑕疵鋪面改善，重新鋪設後，場地如狗皮膏藥般慘不忍睹。

王朝坤說，該溜冰場工程做做停停，現場堆置許多物料，不知到底完工沒？他今年四月間就提出質詢，沒想到市府竟已付25％的工程款，對廠商很難盡督導之責，令人不敢茍同。

運動局長李昱叡表示，該工程經費1130萬元，於2017年規畫、2018年11月開工，原訂今年7月啟用，因2次驗收都發現聚尿酸材質的鋪面嚴重脫落，加上施工單位多次改善未果，政風處及專家已介入調查檢測；將依契約要求包商改善並求償，至於公園廁所及相關設施將編列經費整建，並要求維護廠商加強環境整理。

(中時 )