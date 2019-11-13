曾薏蘋／台北報導

民進黨副秘書長林飛帆今針對昨晚香港4所大學遭到港警以武力入侵召開「一國兩制 暴警治港 校園變戰場」記者會表示，台灣做為民主國家的一員，呼籲國際聲援追求民主的香港，全台灣人要和香港站在一起，切勿讓香港人民在追求民主和自由的路上孤單。

林飛帆指出，香港「反送中」民主運動至今，不斷看見警察對抗爭者與一般人民的暴力不斷加劇，衝突更加惡化。從11月11日「大三罷」行動開始，就有眾多老弱婦孺遭到鎮壓、逮補，更有年輕人遭槍擊，至今尚未脫險，一天下來有128人因警察濫用催淚彈等武器而受傷送醫，年紀最小的受害者，是僅僅4個月大的小嬰兒。

林飛帆說，校園遭受警察大規模進攻，中文大學等學校紛紛遭到入侵，校園變成烽煙四起的戰場。11月12日，中文大學更被無理全面進攻，眾多師生受傷，校長要與警方協商都遭催淚彈攻擊，現場各式子彈紛飛，猶如遭受恐怖攻擊。

林說，大學自治和學術自由是凌駕於國家和警察暴力的重要價值，香港法例也對警察進入校園、商場等私人場所進行規範。但他們不僅無視國際通則和香港法制，更沒有誠意與人民對話，而是用暴力試圖使人民噤聲。香港淪為警察城市，法治蕩然無存。

他表示，北京當局片面撕毀了《中英聯合聲明》，介入香港局勢，違背「五十年不變」的承諾，更透過暴力鎮壓，消滅香港一國兩制地位的意圖昭然若揭，近乎是六四屠殺學生的翻版。證明「一國兩制」絕不可行的，正是中國政府本身。

林強調，台灣做為民主國家的一員，無法坐視不管。香港問題是一個國際問題，呼籲國際聲援追求民主的香港。更要提醒台灣各政黨及台灣人民，民主體制及自由空氣得來不易，過去許多人投入追求民主與自由的行列，犧牲生命與青春，才建立今天的體制。台灣曾經歷同香港一般的流血衝突，因此更無法坐視香港所承受的苦難。香港人民是在用生命向台灣人示範，一國兩制所面臨的下場。

林飛帆表示，台灣政府會秉持人權與人道主義價值，持續為有需要的香港人民提供必要的協助。此外，呼籲國際各國聲援香港，要求中國政府遵守1984年《中英聯合聲明》之承諾，包括高度自治權、和平集會結社與言論自由等基本人權。呼籲全台各政黨，對香港議題做出明確的表態與聲援，更要呼籲全台灣人要和香港站在一起，切勿讓香港人民在追求民主和自由的路上孤單。

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