高雄市林氏夫妻12日上晚到屏東縣東港漁港南堤岸釣魚，夫為救落海妻雙雙溺水，海巡人員將2人救上岸，林男意識清楚，太太卻已昏迷疑無生命跡象。（海巡第五岸巡隊提供／潘建志屏東傳真）

高雄市林氏夫妻12日上晚到屏東縣東港漁港南堤岸釣魚，夫為救落海妻雙雙溺水，海巡人員將2人救上岸，林男意識清楚，太太卻已昏迷疑無生命跡象。（海巡第五岸巡隊提供／潘建志屏東傳真）

高雄市林氏夫妻12日上晚到屏東縣東港漁港南堤岸釣魚，夫為救落海妻雙雙溺水，海巡人員將2人救上岸，林男意識清楚，太太卻已昏迷疑無生命跡象。（海巡第五岸巡隊提供／潘建志屏東傳真）

高雄市的林氏夫妻12日上晚到屏東縣東港漁港南堤岸釣魚，疑似因天色昏暗林妻不慎摔落海中，先生急忙跳下海救妻，雙雙溺水。一旁釣客向安檢所海巡人員大聲呼救，海巡人員趕到後將2人救上岸，林男意識清楚，太太卻已昏迷疑無生命跡象，緊急送醫宣告不治。

警方調查，家住高雄市鳳山49歲林姓男子熱愛海釣，12日晚上帶著48歲江姓太太，開車到東港漁港釣魚。晚上10點多時太太疑似因天色昏暗，竟不慎從堤岸上跌落海裡，林男見狀立刻跳下海救妻，卻也溺水。

一旁釣友見狀，立即向對岸的東港安檢所急呼，大喊救人。對岸海巡人員聽到呼救聲，連忙趕到現場救援，東港消防分隊及東濱派出所員警接到消息後也到場，經搜尋後發現在漁港南堤紅燈塔前方海面，看見林氏夫妻在海上載浮載沉。

海巡人員將林男救起時，意識清楚無生命危險，林妻則已陷入昏迷無生命跡象，救難人員緊急施以心肺復甦術並送往東港輔英醫院救治，林妻經搶救仍回天乏術，宣告不治；事發經過及全案後續由東濱派出所調查。

(中時 )