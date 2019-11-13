國民黨不分區立委初擬名單出爐，黨主席吳敦義自列第8名的安全名單。韓國瑜競選總部發言人庭歡上午表示，不分區立委提名是黨主席職權，韓競總不便評論，但』相信黨中央有聽到外界的聲音。」
媒體追問說，不分區立委陳宜民表示他沒列名單，昨晚有謝謝韓國瑜推薦他，韓有說沒看到醫療專業在裡面。對此，何庭歡說，我不清楚。
至於有人向北檢匿名檢舉南港購屋向台肥貸款案，北檢已列他字案偵辦。何庭歡說，有關南港購屋案，選辦已說得非常清楚，不想隨特定政治人物起舞或造勢；但有關人士把「單筆」房屋交易案當成「炒房」，既這麼關心炒房，甚至出動北檢調查，北檢效率這麼高，如果執政單位能把這種辦事效率、這麼大動作，用於推動福國利民的政策，才是對人民最好的事。
何庭歡也說，韓國瑜夫婦或友人既是國民，就都有購屋的權利，韓市長也說會公布夫婦兩人的所有購屋明細，只要外界認為有不法，就歡迎舉發。
(中時 )
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