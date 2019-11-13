未滿周歲幼熊竟會築巢。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東林管處與特生中心負責照養的廣原和利稻小熊，目前已照養3周情況良好，近日還被發現2隻小熊竟會編織築巢，熊寶寶利用枝條築起自己的窩，看起來舒適度一點都不輸給彈簧床，但築巢技能是否天生，也讓專家十分好奇。

在今年7月份有民眾在海端鄉及南橫利稻部落發現台灣黑熊寶寶，通報林務局由林務局帶回照養，2隻小熊也分別取名姆拉斯Mulas和利篤Litu。

2隻小熊目前移至林務局特生中心低海拔試驗站照養，近日照養員發現，7個月大的熊妹妹Mulas和約9個月大的熊哥哥Litu竟會編織巢窩，尚未滿周歲的幼熊有此能力，也讓專家感到訝異。

台東林管處表示，從拍攝畫面可看見幼熊的窩巢，使用樹葉及枝條編織而成，呈現彎曲碗狀，看起來十分舒適，一點都不輸給人類的彈簧床，照養員還打趣地說，「難怪Mulas那麼愛睡覺，一點都不想起床」。

台灣黑熊是世界8種熊中唯一會編織巢窩的熊，台東林管處表示，從Ｍulas和Litu可以發現幼熊皆有編織巢窩的技能，但兩隻小熊皆未滿周歲，此技能究竟是先天還是後天學習，仍待調查解密。

(中時 )