1名OL與陳姓男子相約去KTV飲酒唱歌，酒醉後返回陳男住處過夜。事後OL提告陳男趁她酒醉性侵，涉嫌乘機性交罪。台北地檢署調閱監視器畫面，發現OL隔日與陳男離開住處時，女方還對陳男捏臉，行逕撒嬌，認為陳男性侵罪證不足，今不起訴陳男。

20多歲OL指控，她今年7、8月間，透過網路交友軟體認識陳男，2人相約到去KTV飲酒唱歌，她沒多久便不勝酒力，她昏昏沉沉地與陳男回到距KTV僅500公尺的陳男住處。

她指控，她依稀記得2人發生2次性關係，第1次還略為醉意，之後因生理期快來，一時慾望興起，主動「騎」上陳男身上，她還隱約記得陳男告訴她「在KTV包廂有做」，因此控告陳男趁她酒醉，2度在KTV包廂、陳男住處2次性侵，涉嫌2項乘機性交罪。

檢方調查時，陳男完全否認性侵，強調在KTV包廂未發生關係，在住處的性行為是雙方合意。

檢方依據監視器發現，2人在住處過夜後，早上一起離開，在電梯裡女子似乎對陳男撒嬌，還捏了陳男臉頰，且2人從KTV到陳男住處途中互動親暱，今依罪證不足，不起訴陳男。

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(中時 )