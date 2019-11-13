據勞動部統計，自從民國97年設立「身心障礙重建人員」後，因為學經歷等標準嚴格，至今符合資格僅有3千多人、實際擔任僅有1千多人，考量身心障礙者勞參率較低，勞動部近日修正「身心障礙者職業重建服務專業人員遴用及培訓準則」，新增只要修習過相關學程，即可擔任身心障礙重建專業人員。

身心障礙職業重建服務專業人員包括職業訓練師、職業訓練員等，但因規範學經等，導致專業人員招募不易，從97年至今符合身心障礙重建專業人員資格為4927人次，為廣納服務人才，勞動力發展署修正準則。

準則重點包括放寛職業輔導評量員、職業重建個管員的、就業服務員等資格，只要取得身心障礙者職重建學分學程證明，依不同類別有0至2年的相關經歷即可擔任相關工作。

勞動力發展署官員表示，據統計，目前身心障礙者有100多萬人，但實際投入工作僅有20多萬人，受到高齡化影響，想見未來會有越來越多中高齡者，可能會因身心障礙等離開職場，期待透過此次放寛讓更多青年認識何謂「身心障礙重建」。

職業重建為身心障礙者透過資源支持，進入職場或重返職場，讓身心障礙者能自立更生，公平參與社會生活的機會。

至於學程的內容、學分數等，勞動力發展署目前仍與各大學討論中，希望最快在明年9月就能開設相關學程。

(中時 )