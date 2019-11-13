親民黨主席宋楚瑜老帥親征，挑選廣告教母余湘搭檔，令人意外的是，昔日較偏綠色彩的電視主持人余美人出任宋陣營發言人。如果探究余湘與于美人的關係，交情好到可以「同床睡一起」，就能理解于美人為何義不容辭，也加入2020總統大選這一局。

余湘是銘傳大學引以為榮的校友，在學校刊物訪問中，曾揭露她與于美人的關係。2011年，她們一起合作成立聯華娛樂，旗下藝人除了大家熟知的「保佑天后」王彩樺、保庇三太子、BOBEE GIRLS 等，2012年推出由政治人物轉戰歌壇的新人阿良偉（林瑞圖），發布記者會上跌破一堆人眼鏡，原先不被看好，但余湘興奮地說，阿良偉專輯已經賣到五萬張。

不只是事業夥伴，到2013于美人鬧婚變，余湘也曾扮演關鍵角色。她曾與朋友一起勸導于美人，要她與前夫James理性溝通，于美人因此放低姿態，向James懺悔道歉。于美人曾對外說過，感謝余湘在她婚變期間給予支持和鼓勵。

從事業夥伴到婚變的撫慰支持，兩人超級好交情甚至可以睡在一起。于美人曾對《今周刊》描述過這樣的場景，有傳言前夫曾放話說：她的事業都是睡來的，于美人聽了很難受，某天對余湘說：「妳跟我睡一下好不好？」她竟然說「好啊」，立刻跟她合拍了一張兩人睡在一起的照片。于美人說，非常感謝余湘和她的先生吳哥哥，在那段時間給她很多的幫忙跟理性的建議，還有正面的思考。

(中時電子報)