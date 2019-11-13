新的研究表明，太晚吃晚餐的婦女患心臟病的風險提高，專家建議女性在晚上6時前吃晚飯，減低血壓和身高體重指數（BMI）上升的機會，血糖控制也較好。

哥倫比亞大學的專家發現，那些在下午6點以後進食的女性有更多的危險因素，例如高血壓，高體重指數（BMI）和血糖控制不佳。

每天在晚上6時後，攝取較多卡路里的女子，血壓較高之餘，也有更多人超重，她們較難控制血糖，研究還表明，晚上消耗的卡路里每增加百分之一，就會危害心臟健康-這是因為在晚上晚些時候進食會使身體保持清醒狀態，從而保持“高度戒備”狀態。

結果發現，每天在晚上6時後，攝取較多卡路里的女子，血壓較高之餘，也容易更超重並難控制血糖，這些都是患上心臟病的高危險群。

儘管這項特殊的研究沒有針對男性，但對男性的類似研究也顯示出相似的結果。

哈佛大學的研究人員發現，經常沉迷於半夜吃消夜的男性，比起一般人罹患冠心病的風險高55％。

(中時電子報)