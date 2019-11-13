對於韓國瑜比喻蔡賴配是武大郎配潘金蓮，賴清德表示講話要有水準，不要「教壞囝仔大小」。(莊曜聰攝)

前行政院長賴清德13日上午來到台南，替民進黨立委參選人賴惠員站台，除了陪同車隊遊行外，也到新營太子宮參拜，賴清德對於蔡賴配仍未鬆口，表示現階段就是做好輔選工作，對於國民黨總統參選人韓國瑜酸「蔡賴配」是武大郎配潘金蓮，賴清德則直批「講話要有水準」，這樣是「教壞囝仔大小」。

韓國瑜日前接受媒體專訪，指出「蔡賴配」就像是武大郎跟潘金蓮配對，蓋著同一條棉被，頭齊腳不齊，2人無法同心，賴清德表示，最後無論蔡英文總統的搭配對象是誰，韓國瑜市長都失言了。

賴清德說，韓國瑜不僅僅是國民黨總統參選人，現在也是高雄市民，至少要替高雄人留點面子，講話要有水準，否則傷害的不僅僅是國民黨，也讓高雄市民顏面無光，這樣是「教壞囝仔大小」。

對於蔡賴配與否賴清德仍未鬆口，對於有立委參選人掛出他與蔡英文合體的看板做宣傳，他表示尊重，但現階段就是把輔選工作做好，不只立委、總統，政黨票也要投民進黨。

賴清德今天到台南新營替黨籍立委參選人賴惠員輔選，他希望鄉親能夠支持賴惠員，讓她高票當選，有拉頭旗的效應，民進黨在台南市立委就能6席全上。

(中時 )