高等教育產業工會抗議文大不當解雇員工 15:382019/11/13 中時 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高等教育產業工會13日前往文化大學推廣部，抗議文化大學不當解雇員工並要求撤換違法主管。以鮮花與紅地毯歡送一度遭解僱，但經勞動部裁決行為無效的員工翟敬宜（左）與李宛澍（右），回到文大上班。（鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高等教育產業工會13日前往文化大學推廣部，抗議文化大學不當解雇員工，並要求撤換違法主管。 (中時 ) #文化 #大學 #解雇 #抗議 #推廣 也許您會感興趣 推薦閱讀 臺北大學經濟論壇 11／14君悅酒店登場 09:462019/11/09 生活 六堆金字品牌「秋收祭」魅力無法擋 百餘人戴花布斗笠採菜不怕曬 16:502019/11/09 生活 李佳芬：語言國際化 遺憾中華文化教材變考試 17:502019/11/09 政治 六堆秋收祭 親子採菜好溫馨 04:102019/11/10 地方新聞 文化部攜手文策院 啟動兩個百億計畫 04:102019/11/11 產業．科技 勞動部判非法資遣工會幹部 文大將提行政訴訟 11:062019/11/11 生活 港警荷槍闖3校 發射催淚彈 04:102019/11/12 兩岸要聞 被裁定非法解雇 文大提行政訴訟 04:102019/11/12 生活新聞 港14所大專院校學生會聯合聲明：與中大共存亡 11:562019/11/13 兩岸 東勢客家文化園區拉皮整建 盧秀燕逐步兌現政見 15:082019/11/13 生活 生活熱門新聞 千萬別這樣充電！恐殺光電池壽命 - 生活 葉匡時為這事大讚小英 但下句話…眾卻笑翻 - 生活 每天熱熱喝這杯 有效抗癌通血管 - 生活 好市多這一幕 她傻眼嘆看透人性… - 生活 學姐男友遭高中同學爆料 「他才不是花美男」！ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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