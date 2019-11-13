◎中華隊痛宰韓國 洪總：高興一天就好

中華隊昨晚以史無前例的比數7比0痛宰韓國隊，不過美國隊也以4比3險勝地主日本，對中華隊爭取較佳排名的威脅大增。賽後總教練洪一中認為，贏韓國高興一天就好，因為接下來還有對美國隊、澳洲隊兩場比賽，都要贏才能確保進入決賽的機會。

◎中華隊王牌投手 遭爆摟妹回飯店

昨（12日）晚世界12強棒球賽，中華隊在被看衰情況下，7比0爽勝韓國，全國振奮；不過王牌投手之一的胡智為，卻遭周刊爆料，在台中「中日大戰」前摟妹回飯店。

◎連署書遭劫走 呂秀蓮正式提告

日前宣布退選2020正副總統的呂秀蓮與彭百顯今天將已收到的連署書交由法院公證人封存，確保個資不外流，呂秀蓮表示，封存數量達14萬多份已超過法定門檻半數，由於至少有19萬份遭人取走，呂秀蓮今天也正式提告，將交由司法調查。

◎法務部長證實 北檢他字案查韓豪宅

針對韓國瑜豪宅案是否已分案偵查，法務部長蔡清祥13日出席立法院司法及法制委員會時，會前受訪表示，因有民眾向台北地檢署提出檢舉，所以，北檢就依法律規定分他字案偵查中，不會因為對象是韓市長就加快辦案速度，一切都依法辦理。

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(中時電子報)