親民黨主席宋楚瑜宣布投入2020總統大選，這也是他第5度參與總統大選，對此他以漫威電影形容這是一場「終局之戰」，這一戰也讓他足足了44年，至於備受外界關注的副手人選，由「廣告之母」余湘擔任，而競選總部發言人一職，則由名主持人于美人扛下重擔，至於為何相中于美人?經紀人也做出一番解釋。

于美人扛下宋楚瑜陣營發言人職務，據悉扛下此職主要有二大關鍵，第一，副手人選余湘是于美人好友，2人曾聯手成立聯華娛樂，打造華人娛樂圈經紀平台，在事業上已是密不可分的夥伴，第二，于美人看完宋楚瑜政見後，為了感謝余湘過去恩情，因此決定接下重任，至於未來節目主持依舊照常不抵觸。

其實于美人多年前也有過「從政夢」，當年民進黨為了拼國會過半，曾徵召于美人競選台北市文山區立委，提出「通姦除罪化」政見的她也有意參選，豈知到台南玄天上帝廟求籤時，籤文疑顯示暗示她毫無官運，才讓她打消從政念頭，婉拒與民進黨合作。

(中時電子報)