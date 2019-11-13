中友誠品書店「友善好食提案-小農市集」特展開跑，精選中台灣在地好物讓消費者用五感體驗台灣農村再生的生命力。（馮惠宜攝）

當書香遇到台灣土壤的芬芳，會激盪出什麼樣的火花？台中誠品書店一年一度舊書拍賣會13日在台中中友百貨登場，今年度首次邀請中台灣農村業者合作，集結行政院農委會水保局南投分局「農萊在地好物」與水保局臺中分局「山守現」，在展覽期間舉辦「中台灣友善好食提案」小農市集，一攤攤農村好物成為行動書房，讓消費者直接用五感體驗台灣農村再生的喜悅。

誠品書店在11月13日至12月2日於台中中友百貨13樓國際大廳舉辦全台最大型的舊書拍賣會，今年結合農委會水保局南投分局「農萊在地好物」與水保局台中分局「山守現」舉辦「中台灣友善好食提案」小農市集。

活動期間規劃每週六、日「小農話唬爛」農事體驗活動，共計18場次的限時限量體驗活動，讓民眾買的安心、吃得健康、玩的開心，即使在都會區也能感受到與這片土地最接近的距離。

行政院農委會水保局南投分局長陳榮俊，水保局近年來積極輔導「農村認證品牌」，如全國性的「農村好物」、地方性的「山守現」與「農萊在地好物」，藉由公部門的公開選拔，嚴選來自台灣農村在地生產之農特產品，除了拓展國內通路，更積極參與國外知名展覽，用美食外交將台灣農村的好味道發揚光大。

其中「農萊在地好物」將彰投雲嘉各地農良品齊聚，集結農村社區、公司行號、合作社、產銷班等在地夥伴，具有友善農業、返鄉青農或是與小農契作等多樣特色。

水保局台中分局黃振全表示，以守護農村、守護環境、守護希望為理念的「山守現」，是經過經濟部智慧財產局註冊的證明標章，目前已有將近200項優質農特產品通過山守現之認證，皆通過產品檢驗且品質嚴格把關。這次參與友善好食提案，透過小農市集把最新鮮健康的農產帶給大家！

(中時 )