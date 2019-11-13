善化區農會總幹事洪錦秀（左）表示，除了農會產品全面9折，光文糕推出預購優惠，更請青農展售梨山蘋果、甜柿、梨山茶、高麗菜，滿額還有贈品。（劉秀芬攝）

台南市胡麻栽種面積為全台之冠，產量也占9成，善化區農會為保障農民收益，除與農民契作，研發胡麻相關產品，每年也舉辦胡麻節促銷產品，今年活動將於16、17日登場，農會全系列產品9折優惠，更搭配販售梨山蜜蘋果、甜柿、高麗菜、高山茶，還有熱鬧的榨油DIY與千份麻油雞、芝麻拌麵免費品嘗。

善化區農會總幹事洪錦秀表示，其實胡麻不只冬令進補，夏季食用也相當不錯，不會有燥熱感，尤其善化農會的胡麻相關產品，更是品質保證。除了胡麻油、胡麻清油外，胡麻粉與芝麻拌麵，更是農會產品銷售的前兩名。

今年3月中，蔡英文總統至善化慶安宮參拜，並到善化農會直播煮芝麻拌麵，掀起搶購熱潮，芝麻拌麵研發上市不到1年已熱銷逾20萬包，最近還紅到國外，陸續於香港、加拿大上市，今年農會芝麻相關產品成長逾4成，業績千餘萬元創下新高。

此次善化胡麻節以「善化好食堂」為主題，推出胡麻產品展售、體驗與品嘗相關活動，也推出青農市集展售在地優質的農特產品，另外更與中部山區的蔬果業者合作進行優惠展售。

洪錦秀說，去年開始與青農邵詩瑀合作銷售中部的蔬果，中秋節就賣了1000餘箱的水梨，今年中秋節則賣了500餘箱，在地消費者反應很好，因此這次也請邵詩瑀來展售當季的蜜蘋果、甜柿、梨山茶、高麗菜，現場購買滿600元，送梨山茶包10包，滿1500元送梨山高麗菜1顆，加LINE送梨山冷泡茶1罐。

此外，農會7月接手製作生產的在地名產「光文糕」，調整芝麻內餡比例，香氣濃郁入口即化，大受消費者青睞。這次胡麻節為回饋民眾，原價1盒290元的光文糕，推出預購活動，每盒只要250元，因光文糕工序繁複，1天最多只能生產300盒，想要預購當過年伴手禮的民眾，要把握機會。

(中時 )