親民黨主席宋楚瑜今（13）日召開記者會，宣布第六度參選總統，副手為廣告教母余湘，並由知名節目主持人于美人擔任發言人。宋楚瑜說，明年大選將是他的第六戰，也是「終局之戰」，他將以「驚輸就麥贏」的精神為出發點，盼喚起當初讓台灣人引以為傲的務實精神「愛拼才會贏」。

宋楚瑜說，明年1月11日的中華民國總統大選將是他的第六戰，同時也是「終局之戰」。他也表明，大家都心知肚明，宋楚瑜距離「凍蒜」的門檻依舊很遠！但當他決定要踏上政治生涯的最後一哩路時，他的心情既不悲憤也不氣餒，內心反而舒坦自在，因為他知道這場選舉，是自己距離從政初心最近的一次。

宋楚瑜不僅細數從事政治四十多年經驗，也提及正因為鴻海創辦人郭台銘退選，他才開始對參選總統之事動心起念。宋楚瑜強調，若台灣人民無法解開藍綠的「情緒勒索」和「亡國恐嚇」的制約，也沒有一位擁有世界級格局、有本事帶領台灣在美、中、日三強的博奕賽局殺出重圍的總統參選人，將非常可悲可惜！

同時宋楚瑜也提出多項主張，包含：第一，要將台灣政治體制改為內閣制。第二，民法成年下修至18歲，讓年輕世代可以早日負起承先啟後的社會公民責任。同時在教育上，也求向下扎根、而不是向上延伸。第三，降低政黨票門檻，提高不分區立委席次的比例。第四，降低政黨獲得補助款的標準，讓台灣政壇除了藍綠之外，還有足夠空間能讓五彩繽紛、七彩奪目的優秀小黨並存於世。

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