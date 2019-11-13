新北溫泉節今舉辦活動開跑記者會。（譚宇哲攝）

新北市溫泉節活動開跑。（新北市觀旅局提供／譚宇哲新北傳真）

秋冬溫泉季到來，新北市溫泉節活動推出1000份價值千元的溫泉包，15日至20日可至2019新北市溫泉節活動網頁登錄抽獎，還可搭配第二波秋冬遊補助住房1000元，新北市多家溫泉業者明日起至18日也在2019台北國際旅展延長加賣超值溫泉券，多重好康邀民眾泡湯。

新北市觀旅局長張其強今天上午主持新北溫泉節活動開跑記者會，邀請多家溫泉業者發表周邊商品及相關優惠內容，現場也播出曾獲哥倫布影展榮譽推薦獎的李正興導演執鏡拍攝的形象影片，展現新北溫泉區的山海美景。

張其強表示，身心紓壓最適合泡溫泉，此次活動推出的「再等 今年就泡湯了」溫泉包，內含歐舒丹盥洗組、無染毛巾、500元泡湯住宿抵用券及文青款式帆布袋、泡湯必備防水包中包，總價值超過1000元，15日至20日開放線上登記抽獎，22日上午10點於官網公布得獎名單。

到新北市泡溫泉除了享有秋冬遊補助住房1000元，14日起至18日還可到2019 ITF台北國際旅展搶購超值溫泉券，下殺3折起，活動合作店家包含陽明山天籟渡假酒店、白宮行館、金湧泉SPA溫泉會館、舊金山總督溫泉、烏來璞石麗緻溫泉會館、福容大飯店 福隆、福容大飯店、淡水漁人碼頭、大板根溫泉森林酒店等，更多活動優惠資訊可至新北市觀光旅遊網或2019新北市溫泉節活動網頁查詢。

(中時 )