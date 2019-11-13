女子天團「SHE」成員Selena(任家萱)與律師張承中於2011年結婚，在阿中陪伴下走過灼傷之痛，然兩人於2016年宣布結束5年夫妻情，離婚後張承中桃花不斷，今被周刊爆料他身旁有新女伴，竟是41歲「金鐘視后」尹馨，

男方不但出入香閨，還跟女方的家人一起出遊，被外界認為感情已相當深厚，而事情曝光後，尹馨率先發聲，態度大方認了跟阿中戀愛ing，交往超過半年。

《時報周刊》今報導，尹馨疑跟張承中秘戀，阿中不僅進出尹馨香閨，兩人約會時還帶女方的姪女同行，互動自然親密猶如一家人，頗有預習當奶爸的感覺，而今早尹馨拍攝電影《童話世界》，甜蜜對媒體坦承和張承中交往超過半年，已見過雙方家長，兩人有「以結婚為前提交往」的共識。

尹馨也透過經紀人表示，大學時期的學長，跟張承中是美國西北大學時期的好友，跟阿中是去年透過朋友介紹而相識，原本對彼此沒有什麼想法，是之後有了比較多的時間一起出去，尹馨表示「他不是愛八卦的人，也不Google我，還滿坦蕩的人，這點讓我很欣賞」。

而兩人交往後，尹馨發現彼此的家庭、成長背景相似，價值觀也很契合，發展至今，她大方表示：「我們很認真看待這段感情」，至於過去的情史，尹馨說他們幾乎不會談論這些，態度是互相尊重，且坦蕩正向地看待未來，但被問到哪時結婚？尹馨還是那句老話：「不會為結婚而結婚」。

(中時電子報)