OpenKMT人員中午在中央黨部大門口設攤，表達挺吳敦義列不分區。（黃福其攝）

吳敦義自列不分區第8名，臉書粉專湧進罵聲。（摘自吳敦義臉書粉專）

國民黨不分區立委初擬名單出爐，黨主席吳敦義自列第8名的安全名單，名單將送進今天下午兩點的中常會通過，再交16日中全會投票。不過因名單引起外界質疑，今天早上傳出昨天流出的初擬名單，下午送中常會時，排序將有所調整。

國民黨初擬名單出爐後，國民黨中央及吳敦義的臉書粉專，從昨晚到今早都有不少網友留言，有人支持名單或吳，但更多人痛罵「投不下」、「國民黨票太多」、「吳敦義是要害韓國瑜」等等，還有更不堪的字眼辱罵吳敦義。

據悉，國民黨次團OpenKMT下午將發動挺吳進立院，爭取院長一職，號稱約有兩百名北中南支持者要到場遞交挺吳連署書。不過因中央黨部獲報指有韓粉直播主號召韓粉，在下午前往黨中央抗議， OpenKMT理事長李福軒在群組提醒支持者，若遇到抗議者就避開，切勿發生衝突。

到中午已有數十位OpenKMT人員在中央黨部大門口設攤及聚集，但尚未看到抗議者。

(中時 )