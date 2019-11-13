外界盛傳美國前國務卿希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）有可能參加美國2020總統大選，成為打敗川普的熱門人選，希拉蕊昨（12）日受訪時語帶玄機，坦承很多人要她參選，還回應「永遠別說不可能」等字句，並未排除參選。

🗣️"Never, never, never say never" @HillaryClinton refuses to rule out running again to be President of the USA



To hear @EmmaBarnett's full interview with Hillary and @ChelseaClinton, check out #EmmaBarnettGetsAnswers on @BBCSounds



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美國前國務卿希拉蕊近日前往英國宣傳新書，受訪時被問及會否再次參戰美國2020大選，她回應「永遠別說不可能」，並未排除參選可能。

72歲的希拉蕊近期為了新書《The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience》前往英國宣傳，昨日她接受英國廣播公司（BBC）第5電台（Radio 5）專訪時被問及會否再戰2020總統大選，她語帶玄機坦承，一直以來都在想著如果三年前大選時擊敗現任總統川普，自己會是個怎麼樣的總統、會有什麼樣不同的作為，以及對美國、對世界會造成什麼影響，「我一直在想著這件事」，還說，不論是誰贏得下屆大選，都會被賦予重責大任，修正所有現在被打破的事。

節目中希拉蕊持續被追問會否在最後一刻宣布參選，她巧妙回應：「就像我說過的，永遠、永遠、永遠別說不可能。」她說，確實受到許多人強烈施壓參選，不過在當下這個時刻，「這絕對不在我的計畫之內。」BBC指，希拉蕊並未排除參選可能。

儘管希拉蕊近期不斷將砲火對準川普，不過美國有線電視新聞網（CNN）指出，多位希拉蕊友人及幕僚表示這不代表她考慮投身美大選，一名密友甚至直言，「她沒有要選。」一名希拉蕊鐵粉告訴CNN，希拉蕊身邊許多人士擔憂她對川普的關注將導致她最終參選，因為許多人相信結果將對她相當不利。

(中時電子報)