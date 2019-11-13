近來農委會大肆宣揚防堵非洲豬瘟的成果，但去年一名防檢局公務員因不捨年邁長者攜帶臘肉製品被罰而心軟放水，最後被桃園地檢署依「貪汙治罪條例」起訴，讓外界起疑政府在防疫上是否有漏洞，對此農委會主委陳吉仲強調，防疫沒有漏洞，該違規肉品已完成銷毀，認為該同仁出於體恤年長者而未裁罰也是情有可原。

陳吉仲今天召開非洲豬瘟防疫成果記者會，被問及去年有防檢局同仁因未善盡職責，對違規攜入肉製品的老婦人放水，是否會造成防疫上的漏洞，陳吉仲表示，該事件防檢局同仁還是有將肉製品銷毀，因此沒有造成防疫漏洞，該同仁只是出於對老婦人的同情心而未開罰，某種程度上也算是情有可原，還是會要求第一線防檢局同仁，要依相關規定執行，絕對不能造成防疫漏洞。

我國為防堵非洲豬瘟入侵，自去年起不斷提高從疫區帶入豬肉品的相關規定，去年11月8日，一名李姓婦人自大陸搭機來台，被發現攜有1.5公斤的臘肉，防檢局新竹分局53歲紀姓技正因不捨年邁婦人挨罰1萬5000元心軟未進行裁罰，事後被移送法辦，桃園地檢署日後依「貪汙治罪條例」，公務員對主管或監督事務圖利他人罪嫌起訴。

(中時 )