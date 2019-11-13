現正值椪柑產季，台中是全台椪柑產量、種植面積最大的地區！農業局13日輔導豐原區農會舉辦「台中用柑情，行銷多亮點-2019台中柑橘上市行銷」記者會。副市長令狐榮達表示，台中生產的椪柑品質特別好，除好吃外，椪柑外型圓潤飽滿很適合當伴手禮；市府將持續推廣，行銷到全世界。

農業局長蔡精強出席記者會力推台中椪柑。他表示，椪柑是台灣獨有的柑橘品種，台中更是全台椪柑產量、種植面積最大的地區，市府積極輔導農會行銷椪柑，並將較不美觀的椪柑次級品製成百分百無添加果汁，或製成果乾、軟糖等加工品，創造附加價值，提高農民收益。

蔡精強表示，台中柑橘主要產自東勢、石岡、豐原、新社、和平、北屯等區域，以椪柑、茂谷柑與桶柑為大宗，種植面積分別約為1,400公頃(產量2萬7,000公噸)、523公頃(產量1萬927公噸)與518公頃(1萬297公噸)。

農業局為推廣現正盛產的椪柑，除將輔導台中農民團體，於109年春節前至印尼、新加坡、馬來西亞等外銷潛力市場舉辦椪柑行銷活動，也辦理外銷補助計畫，預計12月下旬陸續外銷中國、新加坡、馬來西亞、印尼、汶萊、杜拜等國家共1,000公噸。

農業局也和教育局合作，結合學童營養午餐，預計今年11月中下旬至12月中旬期間，配送椪柑11公噸，供應全市國中小22萬學童食用。農業局並將收購柑橘加工果，進行加工榨汁，108至109年度目標收購1,000公噸。

蔡精強說，目前民眾除可至全聯社、好市多、大型量販店等通路購買台中柑橘，11月30日對外貿易發展協會也將於草悟道及台北希望廣場行銷台中椪柑；11月9日在新社剛開幕的2019中台灣農業博覽會也設置柑橘行銷攤位，歡迎參觀選購。

(中時 )