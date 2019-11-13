5招隱藏電池保養祕技，讓手機電池更長壽！(3cTim哥生活的日常/YouTube)

許多人擔心，一直充電會減短手機電池壽命，不過專家表示，其實多數人都錯了！常常充電並不會讓手機短命，真正殺光電池壽命的動作是「用到沒電」才充，還有在手機過熱的情況下邊充邊用。

對於如何延長手機壽命，由於多數人都存有迷思，3C達人Tim哥在他的YouTube頻道中指出，現在手機大多採用鋰電池，鋰電池的壽命是以週期計算，電力從0充到100%，再由100%耗盡到0，算是一次循環；若從90%充到100%，則只算1/10次，因此並不是充越多次越容易壞。

以iPhone為例，鋰電池在循環500次以後，效能會逐漸下降，電池也會跟著老化。為了不要太快用完1個充電週期，最好1天分多次充電，讓電量維持在40%到80%，較能延長電池壽命。Tim哥強調，手機充到90%左右就已足夠，沒有一定充到100%，最重要的是，盡量不要讓電力耗到20%以下，甚至用到0%，否則非常傷電池。

此外，很多人有邊充電、邊用手機的習慣，Tim哥說，此舉對電池本身並不會有傷害，但因電池怕熱，邊充邊用時容易使手機發燙，多少會影響到電池效能，因此當發現手機過熱時，最好暫時先不要使用，更不要邊用邊充。

對於有人擔心手機充電一整晚會傷電池，Tim哥表示，以現在的手機來說，都有內建晶片，當充飽電後會自動切換，後續的電力不會持續進到電池裡，所以不用過度擔心。不過Tim哥建議，最好每天或每周把手機重開一次，讓手機可以修復、重整，能幫助延長手機壽命。

(中時電子報)