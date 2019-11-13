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(📺: @SpectrumSN) pic.twitter.com/npyMzp4nZY — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2019年11月13日

湖人今天前往鳳凰城踢館，沒想到卻陷入苦戰，直至最後庫茲馬連續飆進兩顆三分球，最終123比115險勝太陽。

此役雙方互換領先與平手多達43次，整場比賽毫無冷場，決勝第四節，戴文布克在盧比歐的助攻下上籃得手，113比111領先，但詹姆斯隨即回敬一顆三分球，幫助湖人要回領先地位，緊接著庫茲馬接管戰局，連續砍進兩顆三分球，湖人領先7分，奠定勝利基礎。

湖人此役投籃命中率53.7%比太陽的47.3%出色不少，但太陽全場飆進16顆三分球，比湖人多了6顆，沒想到成也蕭何、敗也蕭何，太陽最後就是輸在對手的連續3顆三分球。

詹姆斯19分、7籃板、11助攻，安東尼戴維斯24分、12籃板、4助攻，丹尼格林14分，麥基11分，從板凳出發的庫茲馬貢獻23分，胡德挹注12分、9籃板。

太陽本季在獲得「西班牙金童」盧比歐加盟後有了脫胎換骨的轉變，不再是以往人人喊打的落水狗，反而是展現出了絕佳競爭力，此役與湖人抗爭了48分鐘才惜敗。

戴文布克21分、9助攻，盧比歐21分、10助攻，貝恩斯20分、6籃板，三人得分超過20分，打得湖人險些顧此失彼，薩瑞奇18分、7籃板，卡明斯基16分、9籃板，卡麥隆強生11分。

(中時電子報)