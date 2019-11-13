美國導向飛彈巡洋艦昌塞勒斯維號（USS Chancellorsville）通過台灣海峽，這是自今年9月以來首次，可能將激怒中國。

美國海軍第7艦隊發言人莫姆森（Reann Mommsen）說：「導向飛彈巡洋艦昌塞勒斯維號根據國際法於（當地時間）11月12日例行通過台灣海峽。昌塞勒斯維號通過台灣海峽證明了美國對維護印度太平洋地區自由與開放的承諾。」

他又說：「美國海軍將持續在國際法允許的地方飛行、航行與執行任務。」

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）將訪問日本與日相安倍晉三會面，以協助修補日本與南韓的外交關係。日韓最近因為雙方的情報分享協定發生爭執。

美國海軍官員告訴福斯新聞（Fox News），通過台灣海峽時，美國軍艦與「中國船艦和飛機的所有互動都是專業且符合常規」。

根據五角大廈，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）明天將開始訪問亞洲4國，將停留南韓、泰國、菲律賓與越南。

這是美國海軍今年第9次通過台灣海峽，上一次是在9月底，當時另一艘導向飛彈巡洋艦安提坦號（USS Antietam）也以類似方式通過台灣海峽。

(中央社)