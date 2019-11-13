有聽過「AA制」嗎？它是英文「Acting Appointment」的縮寫，意思是兩人出去的花費個自均付，。當初是因應商人的流動性強，今天一個人請另一個人，被請的人說不定這輩子再也遇不到了，為了大家不吃虧，選擇彼此分攤。然而AA制卻是情侶間的致命傷，它拆散過的恩愛情侶不計其數，至今仍充滿著爭議，正反兩方各自有擁護者。近日一位網友抱怨她男友平時貫徹AA制已經夠計較，如今卻因為「11元」讓她再也受不了。

這名女生在網路論壇《Dcard》上表示，男友是個無敵貫徹「AA制」主義的人，平常彼此的開銷就已算得非常精明，像是2人共喝一杯飲料要均付、男友住所的吹風機，甚至連「套套」都要嚴格分攤。對此，原PO認為不打緊，比竟這些都有使用到。一年多下來，對AA制已日漸習以為常的她，卻在11日兩人搭乘共享機車WEMO後，讓女方一怒之下，表示「想過光棍節了」。

她指出，男友當天機車剛好壞掉，放置機車行修理。在等待的時間，2人租附近的WEMO去吃午餐，但就在吃午餐時，男方隨口脫出「寶貝，等等記得給我11元」。女方回，「什麼11元」？「因為剛剛我們租WEMO花了22元」。

就是這11元，讓女方心裡小宇宙瞬間爆發，她認為，「11元都算那麼清楚，10元就算了，差那1元有差嗎」？她憤而到網上抱怨，表示「因爲11元讓我想跟男朋友分手」。

網友認為這樣就算步入婚姻也會出問題，尤其又在雙11光棍節，這屬於單身狗的日子，網友壞壞地回，「感情的問題我一律建議分手，畢竟這個年代拆散一對就能湊成兩對，功德無量啊」、「看到人家分手我最開心，一起過光棍節啦」！紛紛叫原PO分手加入單身狗的行列。

(中時電子報)