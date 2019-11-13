新北市政府消防局率全國消防機關之先，於日前派員前往法國消防官高等學院（Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, 簡稱ENSOSP）訓練，由陳勝照專門委員率9名各層級消防幹部，接受為期14天之消防指揮官訓練課程。

新北市消防局黃德清說，由於新北市長期以來重視消防專業訓練及國際關係發展，前於107年邀請ENSOSP校長親自來臺共同簽署合作備忘錄，此次在臺法雙方建立良好合作基礎下，薦派10名消防幹部赴法訓練，機會得來不易。

新北消防幹部赴法指揮官訓練，中華民國國旗在法國天空飄揚。（讀者提供/吳家詮傳真）

這次訓練重點包含「救災指揮」、「危機管理」、「新興能源燃料災害」及「虛擬實境模擬」等專業訓練，法方並安排參訪法國區域型危機應變中心(CeZOC)、歐盟風險模擬中心(CESIR)及民防空勤基地(BASC)，皆為歐盟地區重要災害應變單位，消防局長黃德清說，相信透過深入學習法國相關災害搶救及應變知識與訓練模式，能更提升新北市之緊急事故應變能力與強化消防指揮官專業素養。

新北市政府消防局代表團於首日開訓由校長Hervé ENARD將軍親自接待，其表示歡迎代表團遠道而來，ENSOSP是法國官方消防、救護及民防之官員訓練機構，主要係培訓中尉至上校重要消防幹部。

新北消防赴法訓練，專門委員陳勝照與校長Hervé ENARD將軍合影。（讀者提供/吳家詮傳真）

在國際合作方面，主要領域為消防人員訓練、民防機制、人道主義救援、工程研究與發展，具有實景設施並完整先進模擬城鎮中心，可進行多類型及複合式災害演練，校長並特別提到曾於去（107）年來臺參加119消防節活動及參訪緊急應變指揮學院(ERCA)，對於新北市救災能力及消防能量印象深刻，此次訓練不僅將傾囊相授，亦希望新北市能分享臺灣消防經驗，教學相長且增進彼此情感。

新北陳勝照專委率9名各層級消防幹部前往法國，接受為期14天之消防指揮官訓練課程。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)